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15:33 (мск), источник: РБК

Число умерших от COVID за сутки в России поставило новый рекорд

За последние сутки в России умер 1241 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это новый рекорд смертности. Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 ноября — 1239 смертей от COVID-19.

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Источник: AP 2021

Максимум смертей за последние 24 часа зафиксировали в Москве — 97. Еще 70 человек скончались в Санкт-Петербурге, 53 — в Московской области, 50 — в Краснодарском крае, 43 — в Ставропольском крае, 41 — в Пермском крае.

Таким образом, общее число летальных исходов среди заболевших CОVID-19 выросло до 254 167, по подсчетам оперативного штаба (учитывает только случаи, когда COVID стал непосредственной причиной смерти).

Суточное число смертей от коронавирусной инфекции превышает отметку 1200 в России пятые сутки подряд. Так, предыдущий рекорд смертности был установлен 10 ноября: за сутки в стране скончались 1239 человек. Накануне, 12 ноября, зафиксировали 1235 смертей.

Помимо этого за последние 24 часа COVID-19 заразились 39 256 человек. Общее число заражений в стране с начала пандемии превысило 9 млн.

Более 1 тыс. заражений за сутки зафиксировано в четырех регионах:

  • Москва — 4185,
  • Санкт-Петербург — 3273,
  • Московская область — 2891,
  • Самарская область — 1790.

С начала пандемии в России зафиксировано более 9 млн случаев COVID-19. После прохождения лечения выздоровели 7,7 млн человек, более 254 тыс. россиян умерли.

Власти России намерены ввести QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью и регулярного обновления рекордов. Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта. Один регулирует введение QR-кодов в общественных местах, другой — в междугородном транспорте и при поездках за границу.

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