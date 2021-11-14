01:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Хакеры взломали почту ФБР
Хакеры разослали десятки тысяч писем с электронной почты Федерального бюро расследований США. ФБР сообщило Bloomberg, что сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov.
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По данным Spamhaus Project, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы, хакеры разослали письма с предупреждением о возможных кибератаках. Письма были направлены не менее чем по 100 тыс. адресов. «Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в письмах. Они были подписаны Министерством внутренней безопасности США. По информации Spamhaus Project, к письмам не было прикреплено вредоносное ПО.
ФБР сообщило, что им известно об инциденте. «В настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации», — говорится в заявлении ведомства.