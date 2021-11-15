Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Минздраве заявили о четвертой волне COVID-19 Наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе ВОЗ
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
11Как выглядят самые известные стены в мире
00:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Ливерпуле один человек погиб при взрыве автомобиля. Трое арестованы по подозрению в терроризме

В машине, находившейся около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле, прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб. Британская полиция сообщила, что в связи с инцидентом арестованы три человека, которые подозреваются в причастности к терроризму.

Источник: PA MEDIA

Предполагается, что в момент взрыва погибший мужчина находился в такси. Водитель автомобиля также пострадал, он госпитализирован и остается в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы пока не называют имя жертвы, так же как фамилии арестованных и предполагаемые мотивы нападения. Известно лишь, что все трое задержанных — мужчины, им 21, 29 и 26 лет.

Следователи сообщают, что «рассматривают все возможные версии причин взрыва».

«На данном этапе мы считаем, что это было такси, которое остановилось около клиники незадолго перед тем, как произошел взрыв», — сказано в сообщении полиции.

Источник: PA MEDIA

Инцидент произошел около 11:00 утра в воскресенье. По словам главы местной пожарной службы Фила Карригана, к моменту прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. «Наши сотрудники быстро потушили пожар, но один человек погиб, — сказал он. — Еще один человек вышел из машины до того, как огонь распространился в полной степени».

Один из свидетелей происшествия Карл Бессант, у которого в клинике недавно родился ребенок, описывает произошедшее так: «Мы были очень близко, когда это случилось, и [мама младенца] как раз его кормила. Мы услышали громкий взрыв и выглянули в окно. Мы увидели горящую машину, и из нее кто-то с криком выскочил. И в автомобиле кто-то был».

На место происшествия прибыли не только сотрудники пожарной службы, но и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в «Твиттере» выразил сочувствие и соболезнования тем, кто пострадал в результате взрыва в Ливерпуле.

Ливерпульская клиника акушерства и гинекологии ежегодно принимает около 50 тыс. пациентов. Это крупнейшее подобное заведение в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Польские пограничники: мигрантов готовят к массовому прорыву через границу
"Увижу - сообщу в полицию". Как Литва готовится к штурму мигрантов с тер...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь