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11:18 (мск), источник: © РИА Новости

Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Источник: US Marshals Service

Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (сейчас это 1,6 миллиона) — вечером в пятницу вышел с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.

С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.

Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.

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