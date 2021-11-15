Суд на Урале оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование

Ранее этот же суд признал экс-полицейских виновными и назначил им сроки. Позже Свердловский облсуд отменил этот приговор и направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда. Осужденных тогда же освободили из-под стражи.
«Пятнадцатого ноября Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу <…> о признании Бессарабова А. С., Мустафина В. К., Тропина В. А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “а” части 2 статьи 131, пунктом “а” части 2 статьи 132 Уголовного кодекса РФ, в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления», — говорится в сообщении суда.
Приговор в законную силу не вступил, уточняется в релизе.
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых ранее сообщал, что работники ППС были уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Всего же по итогам служебной проверки, по его словам, строгое наказание понесли 17 полицейских.