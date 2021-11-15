Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 ноябряПохороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
12:58 (мск), источник: ТАСС

МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МВД РФ объявило в розыск по подозрению в уголовном преступлении основателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Это следует из базы розыска ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД, подробности ведомство не приводит.

При этом, по словам адвоката Верзилова, причиной объявления в розыск основателя «Медиазоны» Верзилова стало его уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Он был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.

В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Петра Верзилова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Checkmate: история создания и уникальность проекта
Почему в США, Канаде и Китае находили кости динозавров, а в России нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь