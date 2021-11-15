МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД, подробности ведомство не приводит.
При этом, по словам адвоката Верзилова, причиной объявления в розыск основателя «Медиазоны» Верзилова стало его уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.
Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Он был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.
В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Петра Верзилова.