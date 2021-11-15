Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut— Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021
14:38 (мск), источник: РБК
Колонна беженцев пришла на погранпереход между Белоруссией и Польшей
Большая колонна мигрантов, которые стояли на границе между Белоруссией и Польшей, дошла до ближайшего погранпункта. Они сели на асфальт на погранпункте «Брузги». Польские силовики выстроились цепью, пригнали водометы и вертолет.