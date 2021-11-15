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14:38 (мск), источник: РБК

Колонна беженцев пришла на погранпереход между Белоруссией и Польшей

Большая колонна мигрантов, которые стояли на границе между Белоруссией и Польшей, дошла до ближайшего погранпункта. Они сели на асфальт на погранпункте «Брузги». Польские силовики выстроились цепью, пригнали водометы и вертолет.

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