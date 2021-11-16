NASA обвинило Россию в «безрассудном и опасном» поведении в космосе

Пресс-служба NASA распространила заявление Нельсона, в котором он напомнил, что все страны несут ответственность за предотвращение целенаправленного образования космического мусора.
«Как и госсекретарь Блинкен, я возмущён этой безответственной и дестабилизирующей акцией. Невообразимо, чтобы Россия с её долгой и легендарной историей пилотируемых полётов подвергала опасности не только американских астронавтов и астронавтов-партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на её борту», — сказал Нельсон.
Он отметил, что NASA продолжит следить за обломками, «чтобы обеспечить безопасность нашей команды на орбите».
15 ноября экипаж МКС разбудили и приказали закрыть люки радиальных модулей на станции. Центр управления полётами дал российским космонавтам указание перейти на корабль «Союз» из-за угрозы столкновения станции с пролетающим мимо космическим мусором. Американцы перешли в корабль Crew Dragon. Затем опасность миновала.
На ситуацию отреагировал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его словам, в результате испытаний появилось около 1500 заметных обломков на орбите, которые могут создать угрозу космическим объектам и спутникам. Он пообещал определить с союзниками способы ответа на «безответственный» поступок России.
«Мы призываем все космические державы, проявляющие ответственность, присоединиться к нам в разработке норм ответственного поведения, а также воздержаться от совершения опасных и безответственных испытаний, подобных российским», — сказал Бликен.
Подобный случай опасного сближения космического мусора с МКС произошёл 10 ноября. Станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные в КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.
«Секрет» рассказывал, что в мае 2021 года глава администрации NASA Билл Нельсон обвинил власти КНР в несоблюдении действующих стандартов в отношении космического мусора. Претензии к Пекину возникли после инцидента с китайской ракетой-носителем, упавшей в Индийский океан.