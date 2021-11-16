Стрелявшего в казанской гимназии признали вменяемым

Защитник отметил, что после утраты статуса невменяемого обвиняемый подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов и в дело вступил защитник по назначению. Господин Богдан не исключает, что решение обвиняемый принял «не совсем добровольно». Он считает, что теперь его клиент фактически лишен права за защиту.
По словам адвоката, он так и не получил доступ к основным материалам дела. Владимир Богдан смог ознакомиться лишь с «ограниченной частью процессуальных документов», в частности с постановлением о назначении психиатрических экспертиз потерпевшим.
«Эти документы не проливают свет на ситуацию, не говорят о виновности, они говорят про вред, который причинен преступлением. То, что в преступлении имеет место вред, никто не оспаривает, вопрос в том, кем он причинен и в каком объеме», — сказал господин Богдан.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев тщательно готовил свое преступление. Сама трагедия произошла в гимназии 11 мая. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Стрелок сейчас находится в СИЗО.