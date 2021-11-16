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12:03 (мск), источник: © РИА Новости

Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

МОСКВА/РЯЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: Администрация Владимирской области

«Да, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.

Григорий Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта текущего года, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы РФ. Ранее фигурантом уголовного дела стал еще один заместитель губернатора Владимирской области из команды Сипягина — Роман Годунин. В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в его отношении дела о «подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами… соглашения (картеля)». Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.

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