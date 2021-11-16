12:55 (мск), источник: Газета.Ру
Беженцы начали забрасывать камнями польских силовиков на границе
Мигранты на белорусско-польской границе начали бросать камни и бутылки в польских силовиков, передает Telegram-канал SHOT.
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«Беженцы разделились: одни наладили “поставку” камней со всей округи прямо к польскому забору, другие — забрасывают ими силовиков и ломают ограждения», — говорится в публикации.
В ответ с польской стороны полетели светошумовые гранаты, применен водомет и слезоточивый газ.
По данным погранслужбы Польши, за прошедшие сутки нелегально пересечь границу попытались 224 человека, 100 из них — на участке у поста в Дубиче-Церкевне.
Ранее в Польше выразили опасения, что мигрантов на белорусской стороне вооружат.
Несколько дней назад польская погранслужба уже обвиняла белорусских силовиков в передаче беженцам слезоточивого газа.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.