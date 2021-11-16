Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2»

В пресс-релизе агентства говорится, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.
«Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании», — пояснил регулятор.
Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября. 8 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода к запуску. Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину. «Нафтогаз» считает, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям европейского законодательства, а в случае запуска газопровода ежегодные потери Киева составят около $2 млрд.