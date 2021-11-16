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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2». Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством. На фоне этих новостей цена газа в Европе начала расти, а акции «Газпрома» — дешеветь.

Источник: AP 2021

В пресс-релизе агентства говорится, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

«Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании», — пояснил регулятор.

Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября. 8 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода к запуску. Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину. «Нафтогаз» считает, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям европейского законодательства, а в случае запуска газопровода ежегодные потери Киева составят около $2 млрд.

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