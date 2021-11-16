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14:39 (мск), источник: Известия

По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом возбудили 12 дел

Двенадцать уголовных дел возбуждено по фактам пыток в больнице управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области, ряду лиц уже предъявлены обвинения. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Источник: Известия

«По всем известной ситуации в Саратовской области, в саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел — об изнасилованиях, домогательствах, превышении должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения», — сообщил он, выступая в Госдуме.

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Ранее, 10 ноября, 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

До этого, 6 октября, ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области Павла Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

5 октября Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. В ведомстве уточнили, что на интернет-ресурсах распространилось видео, на котором над заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области проводятся насильственные действия сексуального характера.

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