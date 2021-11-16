Минобороны России подтвердило испытания оружия в космосе

В Минобороны рассказали, что испытание прошло вчера, 15 ноября.
Был поражен недействующий разведывательный спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Американские СМИ утверждали, что был разрушен спутник «Космос-1408» (принадлежит к классу аппаратов радиоэлектронного наблюдения типа «Целина-Д»). Минобороны РФ назвало плановой деятельность по укреплению обороноспособности страны, исключающую «возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле».
Минобороны также раскритиковало США после их заявлений о том, что действия России создали риски для Международной космической станции (МКС).
«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании “рисков” для космонавтов МКС и призвавших “разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства”, — говорится в пресс-релизе российского министерства.
Ведомство отметило, что Россия на протяжении нескольких лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.
Проект этого договора был внесен в ООН, но США и их союзники блокируют принятие документа, утверждают в Минобороны РФ.
«Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе… При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из ее главных целей является “создание комплексного военного преимущества в космосе”», — добавили в министерстве.
США утверждали, что Россия провела «разрушительное испытание противоспутникового оружия», что привело к скоплению космического мусора у МКС. Из-за угрозы столкновения мусора со станцией космонавтам на МКС пришлось прятаться на корабле.
В «Роскосмосе» сказали «Ъ», что все на МКС работает штатно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон сам активно развивает гонку вооружений в космосе.