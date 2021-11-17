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03:22 (мск), источник: © РИА Новости

Умерла звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, написала в Facebook ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус.

Источник: © РИА Новости

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… <…> Светлая память светлому человеку», — заявила Черняева.

Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС.

В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки».

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