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11:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Руководство частного детсада в Махачкале уволило сотрудника за «побег» двухлетнего малыша с территории учреждения, сообщает пресс-служба минобрнауки региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в Махачкале найден ребёнок без сопровождения взрослых. Когда выяснилось, что он должен находиться в близлежащем детсаду, его туда отвели.

«Руководитель частного детского сада № 55 “Искорка”… Магомедова Патимат Алиасхабовна сообщила о том, что заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, в результате чего двухлетний мальчик покинул детский сад на игрушечной машине», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, применены меры дисциплинарного взыскания к воспитателю и помощнику воспитателя.

Этой историей заинтересовалась прокуратура Дагестана.

«Прокуратурой республики организована проверка информации о том, что в одной из дошкольных образовательных организаций Махачкалы двухлетний ребенок, оставшись без присмотра, самостоятельно вышел за пределы территории учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства работниками учреждения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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