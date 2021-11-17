В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в Махачкале найден ребёнок без сопровождения взрослых. Когда выяснилось, что он должен находиться в близлежащем детсаду, его туда отвели.
«Руководитель частного детского сада № 55 “Искорка”… Магомедова Патимат Алиасхабовна сообщила о том, что заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, в результате чего двухлетний мальчик покинул детский сад на игрушечной машине», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, применены меры дисциплинарного взыскания к воспитателю и помощнику воспитателя.
Этой историей заинтересовалась прокуратура Дагестана.
«Прокуратурой республики организована проверка информации о том, что в одной из дошкольных образовательных организаций Махачкалы двухлетний ребенок, оставшись без присмотра, самостоятельно вышел за пределы территории учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства работниками учреждения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.