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10:26 (мск), источник: ТАСС

В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

Уровень заболеваемости в регионе превышает эпидпорог на 67%

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Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых вводят в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

«Широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели», — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В нем отмечается, что во всех городах и в большинстве районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. На этой неделе зарегистрировано 4 090 новых случаев против 3 290 на предыдущей неделе.

«Коронавирусная инфекция проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг, офисных работников, общепита», — приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой.

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