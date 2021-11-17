Армения и Азербайджан сообщили о потерях во вчерашних боях

В пресс-релизе ведомства говорится, что два боевых опорных пункта военных Армении перешли под контроль противника. Потери Азербайджана составили «до 70 убитых и раненых», утверждает армянская сторона. В Минобороны Армении добавили, что при посредничестве российской стороны «ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих».
«По состоянию на 10:00 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений Вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в целом соблюдается», — уточняется на сайте министерства.
«В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (перевод по «РИА Новости»). Сейчас ситуацию на границе ведомство называет спокойной.
Конфликт Армении и Азербайджана накануне, 16 ноября, обострился в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница. Там начались полномасштабные бои с применением артиллерии и бронетехники. Урегулировать ситуацию удалось после вмешательства российской стороны.