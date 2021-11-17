Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Археологи обнаружили в Египте храм Солнца возрастом 4500 лет Находка еще требует исследований и подтверждений, но ученые уже называют ее крупнейшим открытием за последние десятилетия
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
13Проблемы окружающей среды в объективе
11:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз «Спутника V»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Неизвестные похитили более 300 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» из больницы Нижнего Тагила, полиция начала проверку, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:42 (мск)В Москве на аппаратах ИВЛ лечится 732 человека
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 (8.05 мск) от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат “Гам-Ковид-Вак” в количестве 320 доз пропал из служебного помещения», — сказал представитель МВД.

По словам Горелых, днем здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время — сторож, ранее не судимый. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог. Сейчас представители полиции устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной.

По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка, подчеркнул Горелых.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19
Назван напиток, моментально снижающий артериальное давление
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь