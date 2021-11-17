В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз «Спутника V»

«Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 (8.05 мск) от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат “Гам-Ковид-Вак” в количестве 320 доз пропал из служебного помещения», — сказал представитель МВД.
По словам Горелых, днем здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время — сторож, ранее не судимый. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог. Сейчас представители полиции устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной.
По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка, подчеркнул Горелых.