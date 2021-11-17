ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников

Хотя инцидент произошел не в России, а в Хорватии, Верховный суд РФ включил его в обобщение решений ЕСПЧ, ведь правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.
В обобщении отмечается, что учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу, назвав его, среди прочего, дураком и деревенщиной. Когда тот пожаловался директору школы, учитель заявил, что «когда вы говорите дураку, что он — дурак, это не должно быть для него оскорблением», а впоследствии снова обозвал его.
«Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз “посттравматическое стрессовое расстройство”, а психолог установил, что заявитель страдает от острого тревожного расстройства», — сказано в документе. Отец ребенка проинформировал об инциденте различные инстанции, но школа ограничилась беседами, министерство образования сочло это внутренним делом школы, прокуратура отклонила жалобу, а Конституционный суд признал жалобы неприемлемыми. Тогда он обратился в ЕСПЧ.
«Суд пришел к выводу: любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни… Исходя из фактов дела суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя. В любом случае суд счел, что никакого оправдания поведению учителя быть не может», — отмечается в документе.
ЕСПЧ также указал, что национальные власти должны принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях в отношении детей в любое время и при любых обстоятельствах и, таким образом, обеспечить «нулевую степень терпимости» по отношению к любому насилию или жестокому обращению.