На работника склада «Русского разгуляйки» рухнули стеллажи с алкоголем

На видео с камер наблюдения, опубликованном на сайте ведомства, видно, что по территории склада идет один из работников, когда конструкции с товарами начинают рушиться.
По данным краевой прокуратуры, речь идет о складе сети магазинов «Русский разгуляйка», расположенном на ул. Калинина в доме 175, строение 10/1. Пострадавший, который работает грузчиком, получил ушиб головы и повредил ногу, его состояние оценивается как среднетяжелое, добавили в ведомстве. Мужчину госпитализировали, прокуратура организовала проверку.
По данным МЧС по региону, упавшие стеллажи уже разобрали. По предварительной версии, обрушение произошло из-за несоблюдения техники безопасности, уточнили в ведомстве. РБК обратился за комментарием в ООО «Русский Разгуляйка».
Накануне на северо-западе Москвы при обрушении стены и лесов на подвальном этаже торгового центра «На Беговой» пострадали двое рабочих. Как рассказали РБК в пресс-службе МЧС, инцидент произошел в ходе ремонтных работ. Пострадавших достали из-под завалов и передали медикам.
Проверку по данному факту начала столичная прокуратура.