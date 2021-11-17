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16:51 (мск), источник: РБК

На работника склада «Русского разгуляйки» рухнули стеллажи с алкоголем

В Красноярске в одном из складских помещений обрушились стеллажи с алкоголем, один человек пострадал, сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео с камер наблюдения, опубликованном на сайте ведомства, видно, что по территории склада идет один из работников, когда конструкции с товарами начинают рушиться.

По данным краевой прокуратуры, речь идет о складе сети магазинов «Русский разгуляйка», расположенном на ул. Калинина в доме 175, строение 10/1. Пострадавший, который работает грузчиком, получил ушиб головы и повредил ногу, его состояние оценивается как среднетяжелое, добавили в ведомстве. Мужчину госпитализировали, прокуратура организовала проверку.

По данным МЧС по региону, упавшие стеллажи уже разобрали. По предварительной версии, обрушение произошло из-за несоблюдения техники безопасности, уточнили в ведомстве. РБК обратился за комментарием в ООО «Русский Разгуляйка».

Накануне на северо-западе Москвы при обрушении стены и лесов на подвальном этаже торгового центра «На Беговой» пострадали двое рабочих. Как рассказали РБК в пресс-службе МЧС, инцидент произошел в ходе ремонтных работ. Пострадавших достали из-под завалов и передали медикам.

Проверку по данному факту начала столичная прокуратура.

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