17:50 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Лондоне нашли мертвой жену осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева
О смерти Ирины Изместьевой сообщила ее подруга Миранда Мирианашвили в своем «Инстаграме».
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«Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга. Очень близкая и любимая Ира Изместьева», — такой пост в «Инстаграме» написала Миранда Мирианашвили 15 ноября.
«Кашляла, сказали принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней… Не ковид…», — продолжает подруга Ирины Изместьевой.
По словам подруги, жену бывшего сенатора от Башкирии Ирину Изместьеву нашли мертвой на диване в ее лондонском доме. Позже сообщение о ее смерти подтвердил РИА Новости адвокат Игоря Изместьева Алексей Ярошенко.
«Да, она скончалась. Это большая трагедия. В Лондоне не так все быстро происходит, как у нас, и заключение патологоанатомическое мы получим примерно через 10 дней. Предположительно, у неё оторвался тромб, были определенные проблемы (со здоровьем — ред.)», — сказал Ярошенко РИА Новости.
Приговор Игорю Изместьеву был вынесен в декабре 2010 года. Мосгорсуд признал экс-сенатора виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации теракта. Среди обвинений было покушение на жизнь сына действующего тогда президента Башкирии Муртазы Рахимова. Изместьева приговорили к пожизненному заключению.
Бывший сенатор ни на следствии, ни на суде свою вину не признал. Игорь Изместьев отбывает наказание в колонии «Белый лебедь».