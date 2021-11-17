Передозировка наркотиками стала причиной смерти более 100 тысяч американцев

По словам представителей здравоохранения, число смертей перевалило за сотню тысяч человек в тот момент, когда началась пандемия коронавируса — с апреля 2020 года по апрель 2021 года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 28,5%. Именно распространение COVID-19, по данным экспертов, стало одной из причин ухудшения ситуации.
Наибольшее количество смертей среди американцев зарегистрировано в Пенсильвании, Западной Вирджинии, Кентукки, Теннеси, Джорджии и Алабаме.
Газета сообщает, что причиной большинства смертей стал искусственный заменитель героина, который разработали в 1960-х годах для медицинских целей. От него в 2021 году умерло больше людей, чем от любого другого вещества в 2016 году, пояснили медики.
Эксперт Колумбийского университета по вопросам злоупотребления наркотиками Кэтрин Киз заявила, что «это такой масштаб смертей от передозировки, которого мы не видели в этой стране».
В октябре президент Эквадора Гильермо Лассо объявил в стране чрезвычайное положение — там резко выросло число случаев насилия на улицах из-за незаконного оборота наркотиков. Особое внимание будет уделено провинции Гуаяс, столицей которой является второй по размеру город Эквадора Гуаякиль. Там проблема с наркоторговлей стоит наиболее остро.
Лассо отметил, что «за последние годы Эквадор превратился из страны, торгующей наркотиками, в страну, которая еще и потребляет наркотики».