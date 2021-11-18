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11:10 (мск), источник: © РИА Новости

В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками «Оспа»

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Несколько пробирок с ярлыками «Оспа» были случайно обнаружены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Источник: РИА "Новости"

«Замороженные пробирки с ярлыками “Оспа” были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске.

Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. «Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок», — отметили в регуляторе.

Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.

Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 «подозрительных» пробирок, пять с ярлыком «Оспа» и десять с ярлыком «Осповакцина» (vaccinia), все они были изъяты.

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