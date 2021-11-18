В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками «Оспа»

«Замороженные пробирки с ярлыками “Оспа” были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске.
Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. «Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок», — отметили в регуляторе.
Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 «подозрительных» пробирок, пять с ярлыком «Оспа» и десять с ярлыком «Осповакцина» (vaccinia), все они были изъяты.