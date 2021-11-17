Штурмовавший Капитолий «шаман» получил 3 года тюрьмы

По данным телеканала, срок тюремного заключения, назначенный Чансли, стал самым длительным из всех, которые выносили участникам штурма, признавшим свою вину. То же самое сделал и Чансли, известный как шаман QAnon.
При этом такой же срок 10 ноября получил другой участник беспорядков — экс-боец ММА Скотт Фэйрлемб за применение насилия к полицейскому. Он также признал свою вину.
Судья Ройс Ламберт назвал поступок Чансли «серьезным» и «ужасным» и подчеркнул, что не может вынести оправдательный приговор.
Ранее Минюст США запросил для активиста 51 месяц (четыре года и три месяца) лишения свободы «за препятствование официальному процессу во время беспорядков в Капитолие 6 января».
В ведомстве подчеркнули, что на 11 ноября он провел более девяти месяцев в заключении, поэтому срок его пребывания в тюрьме может быть сокращен до трех лет при условии назначения штрафа в $2 тыс.
Чансли предъявили обвинения 9 января текущего года. Ему вменяли умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных оснований и насильственное вторжение и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.
6 января 2021 года сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу действующего главы США Джо Байдена на президентских выборах. При штурме погибли пять человек, включая женщину и полицейского.
Чансли был одним из ворвавшихся в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он сел в ее кресло, закинув ноги на стол и выложил соответствующую фотографию в интернет. Сообщалось, что он украл оттуда конверт.