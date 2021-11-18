Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
16Ситуация на белорусско-польской границе
11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Заявивший о 20 годах рабства россиянин вылетел из Казахстана в Москву

Россиянин Алексей Котов, который ранее заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане, вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в стране.

«Сегодня утром рейсом “Аэрофлота” гражданин России Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован посольством России в Казахстане. Желаем Котову, его родным и близким здоровья и благополучия», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области увидели обращение Алексея Котова в соцсетях. Было начато досудебное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Казахстана (незаконное лишение свободы). Полиция нашла автора обращения и крестьянское хозяйство в Шетском районе, где он работал.

Позже полиция Казахстана пришла к выводу, что россиянин трудился в крестьянском хозяйстве по собственной воле.

МВД России также организовало проверку видеообращения, ведомство утверждает, что «информация нашла объективное подтверждение».

Уроженец деревни Горе-Грязь Ярославской области Алексей Котов в видеообращении заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что Котов в 1997 году ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. В 1998 году он должен был вернуться домой, но не приехал.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Депутата КПРФ задержали по подозрению в педофилии
Почему Яндекс радикально сокращает трафик новостным СМИ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь