Заявивший о 20 годах рабства россиянин вылетел из Казахстана в Москву

«Сегодня утром рейсом “Аэрофлота” гражданин России Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован посольством России в Казахстане. Желаем Котову, его родным и близким здоровья и благополучия», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области увидели обращение Алексея Котова в соцсетях. Было начато досудебное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Казахстана (незаконное лишение свободы). Полиция нашла автора обращения и крестьянское хозяйство в Шетском районе, где он работал.
Позже полиция Казахстана пришла к выводу, что россиянин трудился в крестьянском хозяйстве по собственной воле.
МВД России также организовало проверку видеообращения, ведомство утверждает, что «информация нашла объективное подтверждение».
Уроженец деревни Горе-Грязь Ярославской области Алексей Котов в видеообращении заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что Котов в 1997 году ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. В 1998 году он должен был вернуться домой, но не приехал.