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11:30 (мск), источник: Ведомости

В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертей от COVID-19

За последние сутки в России скончался от коронавируса 1251 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии, предыдущий антирекорд был зарегистрирован днем ранее — 1247 случаев смерти. За весь период пандемии в России погибли от коронавируса 260 335 человек.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:59 (мск)В Москве за сутки выявили 4062 заражения коронавирусом
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Источник: Агентство «Москва»

Также за сутки в стране выявили 37 374 случая заражения коронавирусом. Предыдущие два дня показатель был ниже 37 000 случаев. За весь период в России выявили 9 219 912 случаев заражения, 7 919 250 пациентов вылечились от COVID-19.

В Москве за сутки выявили 4062 случая заражения. Четыре предыдущих дня показатель не превышал отметку в 4000. За сутки госпитализировали 937 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ остаются 682 человека.

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2645 случаев, Самарской области — 1781, Московской области — 1407, Крыму — 878, Краснодарском крае — 819 случаев.

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90−95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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