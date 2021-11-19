Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF

Анастасия Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы в минувшую среду. В своем заявлении она сообщила, что инвестировала в прошлом году в компанию 3 млн руб. и на сегодняшний день та не вернула ей 1,7 млн руб.
Как происходило общение с представителями QBF, Волочкова рассказала «Ъ». По словам балерины, в середине июня прошлого года на ее мобильный позвонил некий Тимур, назвавшийся представителем QBF. На вопрос, откуда он взял номер телефона, молодой человек ответил, что «в базе».
«После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег, — говорит Анастасия Волочкова.— Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором».
31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) в «Москва-Сити». Там она заключила договор сроком на один год, а еще через несколько дней перевела на счет компании 2 млн руб. под 10% годовых. Через некоторое время Тимур убедил Волочкову перевести им еще 1 млн руб. сроком на три месяца. «Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило», — говорит Анастасия Волочкова.
В итоге прима, в отличие от сотен других пострадавших, успела по истечении оговоренного срока вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада — 150 тыс. руб. А вот 2 млн в августе 2021 года Волочковой возвращать никто не спешил. После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу.
«Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули», — подытожила Анастасия Волочкова.
После этого сотрудники QBF перестали выходить с клиенткой на связь — Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.
Впрочем, тот оказался вне досягаемости не только для Анастасии Волочковой, но и для правоохранительных органов.
Как уже рассказывал «Ъ», в отличие от задержанных соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева, юриста этой структуры Евгении Россиевой и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова, Шпаков успел уехать за границу, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу. Сейчас он, по некоторым данным, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
По ходатайству следственного департамента МВД месяц назад Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Романа Шпакова, которого следствие считает организатором преступления.
Как полагают в правоохранительных органах, под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5−7 млрд руб.
В счет погашения предполагаемого ущерба по решению суда также наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы. В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб.
На сегодняшний день по этому делу только официально признаны потерпевшими около 500 человек. На самом деле, по подсчетам следствия, таковых как минимум вдвое больше. По данным «Ъ», среди прочих свои деньги предполагаемым мошенникам отдали и несколько десятков VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Впрочем, в отличие от Анастасии Волочковой, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевшего.
Олег Рубникович