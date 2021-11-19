00:01 (мск), источник: ТАСС
Источник: певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
Ее госпитализировали с ожогами, сообщили в экстренных службах.
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МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили факт пожара. Он произошел в доме 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 кв. м, в 22:51 оно было потушено. «Один спасенный при пожаре человек передан медикам», — уточнили в главке.
Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Широкой аудитории известны ее песни «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».