Экс-замминистра Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

По версии ведомства, в 2018 году подозреваемые сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств. Используя служебное положение, фигуранты заключили «липовые» договоры между вузом и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения.
Во время расследования было предварительно установлено, что с 2018 по 2020 годы указанные сотрудники регулярно получали зарплаты, при том что никаких работ в образовательном учреждении не выполняли. Ущерб вузу от их действий оценивается в более 20 миллионов рублей.
«Бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ “Фонд новых форм развития образования” Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного против Раковой, Сергея Зуева и других лиц.
«В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — добавили в ведомстве.
Ранее в МВД также озвучивали версию, что Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги должны были пойти на госконтракты по федеральному проекту «Учитель будущего». Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщину арестовали.
Зуева обвинили в хищении более 21 миллиона рублей у ФНФРО, он также находится в СИЗО.
«Шанинка» — негосударственный российско-британский вуз, который в 1995 году основал профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.