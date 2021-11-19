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22:11 (мск), источник: ТАСС

Присяжные в США признали невиновным подростка, убившего двух человек во время беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Застреливший двух человек и ранивший третьего во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин) в августе 2020 года 17-летний Кайл Риттенхаус признан невиновным по всем пунктам обвинения.

Источник: AFP 2021

Такое решение было вынесено присяжными на заседании суда в Мэдисоне (штат Висконсин), трансляция которого велась в онлайн-режиме.

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Беспорядки в Кеноше начались в августе 2020 года на волне охвативших США акций протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. 17-летний Кайл Риттенхаус прибыл в город в составе группы добровольцев, которые пытались защитить его от мародеров.

25 августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по атаковавшим его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. 36-летний Гайге Гросскройц получил ранение, однако быстро восстановился после него. У Гросскройца во время столкновения с Риттенхаусом в руке был пистолет. Риттенхаус скрылся с места происшествия, но позднее сам сдался полиции в соседнем штате Иллинойс, ему были предъявлены обвинения в убийстве двух человек и ранении третьего. Все участники преступления — и Риттенхаус, и погибшие, и раненый — белые.

Дело Риттенхауса обрело символическое значение для США — в его поддержку высказывались в основном республиканцы, поддерживающие право на самооборону и владение оружием и критически оценивающие беспорядки после убийства Джорджа Флойда. Поддерживавшие прошлогодние протесты американцы требовали жесткого наказания Риттенхауса, которого они считают террористом и убийцей мирных протестующих.

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