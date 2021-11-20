Начштаба обманул и едва не посадил своих подчиненных

В Ростовском гарнизонном военном суде и в военных следственных органах СКР в разной стадии рассмотрения находится 21 уголовное дело в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении покушения на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК). Часть дел уже рассмотрена. В большинстве своем фигуранты заранее признали свою вину в совершении преступлений коррупционной направленности, поэтому суд ограничился в их отношении штрафами в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
При этом один из обвиняемых избежал судимости, так как был освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 тыс. руб.
Как следует из материалов всех этих дел, весной 2020 года начальник штаба—заместитель командира 631-го отдельного батальона обеспечения Южного военного округа Павел Титов сообщил своим подчиненным, что их могут отправить в школы прапорщиков или на полугодичные курсы по подготовке младших офицеров с присвоением по их окончании званий младших лейтенантов, в том числе при Московском высшем общевойсковом командном училище.
Подобные курсы, готовящие, как правило, из сержантов контрактной службы, являющихся отличниками боевой, политической и физической подготовки, командиров взводов для сухопутных войск, как раз были возрождены в Минобороны в прошлом году.
При этом Титов уточнял кандидатам, что услуга для будущих офицеров обойдется от 130 тыс. до 200 тыс. руб., а прапорщикам — в два-три раза дешевле.
По версии офицера, на деньги он не претендовал, а они должны пойти составителям соответствующих списков в штабе ЮВО. Всего начштаба батальона получил напрямую на свою карту Сбербанка или через посредников, одним из которых стала его жена, 2 млн 873 тыс. руб., которыми распорядился «по своему усмотрению».
Когда его действиями заинтересовались сотрудники военной контрразведки, офицер оформил явку с повинной, а затем и вовсе заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой, исполняя условия которого рассказал о преступлениях, неизвестных следствию. Ими как раз и оказались не увенчавшиеся успехом попытки подкупа должностных лиц.
«Содействие следствию со стороны Титова выразилось в том, что его признательные показания способствовали достоверному установлению фактических обстоятельств совершенного преступления», а кроме того, им «были изобличены другие участники преступления, противоправная деятельность которых пресечена», говорится в материалах дела.
Суд не стал строго наказывать Павла Титова.
В ходе разбирательства было учтено, что он ветеран боевых действий, имеющий госнаграду. Офицер, как говорится в судебном решении, активно участвовал в подготовке Олимпиады 2014 года в Сочи, тренировал футбольную команду детей-инвалидов и вообще много занимался общественно полезной работой.
На решение особо не повлияли показания потерпевших от махинаций, говоривших, что в отсутствие нужных сумм, которые затем отправлялись на карточку начштаба, они залезали в долги, в том числе занимая у своих и так не сильно обеспеченных родителей. Интересно, что во время слушаний выяснилось, что в прошлом году, возможно, из-за ковидных ограничений, Московское высшее общевойсковое командное училище вообще не присылало заявки на курсы повышения квалификации в ЮВО.
Павел Титов был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), за которое ему, учитывая сделку с правоохранителями, назначили два года заключения и штраф в размере 200 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет после отсидки. Однако затем суд изменил квалификацию преступления с тяжкого на средней тяжести, постановив, что отбывать наказание офицер должен в колонии-поселении, куда отправится самостоятельно.
Требование потерпевших о возврате заплаченных начштабу денег суд не удовлетворил, решив, что они «подпадают под признаки имущества, полученного по недействительной сделке, заведомо противной основам правопорядка и нравственности».
Осужденного начштаба обязали выплатить эти деньги в бюджет РФ. Адвокаты господина Титова не были доступны для комментариев.
Его клиентов тот же гарнизонный военный суд наказал только рублем. При этом уже очевидно, что военные, получившие судимости, уже не станут офицерами и прапорщиками.
Отметим, что до этого, как сообщал «Ъ», массовые преступления коррупционной направленности были выявлены в Сахалинской области. Там два десятка военнослужащих собрали в виде взяток деньги юристу, обещавшему обеспечить их отправки в командировки в Сирию, где за участие в боевых действиях положены льготы и крупные выплаты. В результате юрист получил срок за мошенничество, а его подопечные — штрафы за взятки.