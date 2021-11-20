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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Ущерб от преступлений в России с начала года превысил 700 млрд рублей

В МВД сообщили, что за десять месяцев 2021 года ущерб от преступлений в России вырос на 66,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма ущерба за отчетный период составила 724,3 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Подсчеты МВД касаются оконченных и приостановленных уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ведомства. По данным МВД, основная часть ущерба (94,3%) пришлась на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

МВД уточнило, что на 5,8% выросло число преступлений экономической направленности, до 101,7 тыс. Материальный ущерб от таких преступлений составил 577,7 млрд руб.

Всего в России за десять месяцев было совершено 1705,8 тыс. преступлений. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост преступлений был зафиксирован в 29 регионах, снижение — в 56.

В июле МВД предложило внести изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В ведомстве отмечали, что в России удалось удержать контроль над криминальной ситуацией, добиться снижения уровня преступности по ряду показателей и смертности на дорогах. Теперь МВД ставит целью, в частности, сокращение киберпреступности и несанкционированных акций, перерастающих в беспорядки.

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