Ущерб от преступлений в России с начала года превысил 700 млрд рублей

Подсчеты МВД касаются оконченных и приостановленных уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ведомства. По данным МВД, основная часть ущерба (94,3%) пришлась на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
МВД уточнило, что на 5,8% выросло число преступлений экономической направленности, до 101,7 тыс. Материальный ущерб от таких преступлений составил 577,7 млрд руб.
Всего в России за десять месяцев было совершено 1705,8 тыс. преступлений. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост преступлений был зафиксирован в 29 регионах, снижение — в 56.
В июле МВД предложило внести изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В ведомстве отмечали, что в России удалось удержать контроль над криминальной ситуацией, добиться снижения уровня преступности по ряду показателей и смертности на дорогах. Теперь МВД ставит целью, в частности, сокращение киберпреступности и несанкционированных акций, перерастающих в беспорядки.