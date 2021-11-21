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02:37 (мск), источник: Газета.Ру

У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов при попытке попасть в ЕС

В Средиземном море у берегов Ливии утонули более 75 беженцев, пытавшихся доплыть на лодке в Европейский союз. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) Ливии в Twitter.

Источник: Reuters

Сообщается, что 15 человек спаслись благодаря помощи рыбаков. Их доставили в ливийским город Зувара.

«В результате этой последней трагедии в этом году в Центральном Средиземноморье погибло более 1300 человек», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что не менее 23 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Туниса. Сообщается, что на момент крушения в лодке находились свыше 90 человек. На помощь им отправились военно-морские силы Туниса. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.

Уточняется, что на указанном судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.

До этого в Ионическом море возле островов Пакси погибли 12 человек в результате кораблекрушения. Сообщалось, что на судне с нелегальными мигрантами могли находиться около 50 человек. Известно, что 21 из них удалось спасти.

Александр Целищев

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