У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов при попытке попасть в ЕС

Сообщается, что 15 человек спаслись благодаря помощи рыбаков. Их доставили в ливийским город Зувара.
«В результате этой последней трагедии в этом году в Центральном Средиземноморье погибло более 1300 человек», — говорится в сообщении организации.
Ранее сообщалось, что не менее 23 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Туниса. Сообщается, что на момент крушения в лодке находились свыше 90 человек. На помощь им отправились военно-морские силы Туниса. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.
Уточняется, что на указанном судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.
До этого в Ионическом море возле островов Пакси погибли 12 человек в результате кораблекрушения. Сообщалось, что на судне с нелегальными мигрантами могли находиться около 50 человек. Известно, что 21 из них удалось спасти.