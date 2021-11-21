Умерла литературовед Мариэтта Чудакова

Чудакова заболела 3 ноября, сообщала ранее ее дочь. К ней приехала бригада скорой помощи, но тест на коронавирус, по словам Марии Чудаковой, врачи не взяли. Дочь литературоведа вызвала знакомого медика, который лечил ее до 7 ноября из-за того, что Чудакова не хотела ложиться в больницу.
Она начала кашлять, температура поднялась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови упал.
9 ноября врач поликлиники поставил Чудаковой диагноз «коронавирус». Врачи скорой отвезли ее в реанимацию. Дочь Чудаковой рассказала, что она полтора года не выходила из дома.
19 ноября дочь написала о том, что, по словам врача, легкие Чудаковой не справляются с заболеванием.
Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году она окончила МГУ. Была доктором филологический наук и с 1985 года преподавала в Литературном институте им. М. Горького. Позже она стала членом Президентского совета (консультативный орган при президенте России в 1990-х годах), Европейской академии, Союза писателей России.
Чудакова написала шесть книг и 200 научных работ по истории литературы XX века, истории филологии, литературной критики. Она изучала творчество Михаила Булгакова, Сергея Есенина, Михаила Зощенко и других.
В 1993 году Чудакова подписала обращение о требовании провести досрочные выборы Верховного совета, после чего ее в числе других пригласили на встречу с президентом Борисом Ельциным.
В том же году она поддержала требование запретить все коммунистические и националистические партии в стране в «Письме сорока двух».
С 1994 по 2000 год Чудакова состояла в комиссии по вопросам помилования при президенте, а в 2006 году учредила общественное объединение ветеранов горячих точек и интеллигенции «ВИНТ». Она баллотировалась в Госдуму от «Союза правых сил» в 2007 году, но получила менее 1% голосов.
Она поддержала обращение российской оппозиции с названием «Путин должен уйти» в апреле 2010 года и подписала открытые письма в поддержку Украины в 2014 году.
Чудакова была председателем Булгаковского фонда, который был создан в 1990 году в честь столетия писателя с целью сохранить его мемориальную квартиру и предоставить свободный доступ для всех желающих в определенное время. Коллектив фонда вел культурным просветительством и проводил исследования.