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17:11 (мск), источник: Forbes

В Австрии прошел крупнейший протест против локдауна и вакцинации с начала пандемии

В Австрии прошла крупнейшая с начала пандемии акция протеста против объявленных в стране локдауна и обязательной вакцинации. В субботу на улицы Вены вышли несколько десятков тысяч человек, передает Financial Times. По оценкам властей, на улицы Вены вышли около 35 000 человек.

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Источник: Reuters

Протесты начались мирно, но к середине дня переросли в беспорядки: несколько участников кидали в полицейских пивные банки и бутылки, взрывали дымовые шашки и фейерверки, один демонстрант попытался выхватить пистолет из кобуры полицейского, пишет газета. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 10 человек.

По оценкам властей, в митинге приняли участие около 35 000 человек. Он стал крупнейшей протестной акцией в стране с начала пандемии коронавируса, отмечает FT. При этом представители Австрийской партии свободы заявляли, что число участников было ближе к 100 000.

Многие выступавшие на акции были членами ультраправой Партии свободы, отмечает Bloomberg.

Они критиковали СМИ за неточное освещение ситуации с коронавирусом и протестов противников карантинных ограничений. В речах многих спикеров прослеживалась идея о том, что угроза коронавируса преувеличена, а пандемия в значительной степени является мифом, пишет агентство.

На некоторых участниках акции были желтые шестиконечные звезды с надписью «невакцинированный». Таким образом противники вакцинации приравнивают требование сделать прививку к ужасам нацизма, отмечает FT.

Протесты в Австрии спровоцировали объявленные властями новые меры по противодействию коронавирусу. В пятницу правительство страны объявило трехнедельный локдаун, который начнется в понедельник, и обязательную вакцинацию для всего взрослого населения. Австрия стала первой страной в Европе и пятой в мире, сделавшей прививки от COVID-19 обязательными, пишет FT.

Протесты против карантинных мер прошли и в других европейских странах. В голландском Роттердаме в субботу на улицы вышли сотни протестующих, писал Bloomberg. По данным FT, участники митингов бросали камни в полицейских и поджигали костры, после чего сотрудники правопорядка открыли огонь по демонстрантам. В результате пострадали как минимум семь человек, 20 человек были арестованы.

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