В Австрии прошел крупнейший протест против локдауна и вакцинации с начала пандемии

Протесты начались мирно, но к середине дня переросли в беспорядки: несколько участников кидали в полицейских пивные банки и бутылки, взрывали дымовые шашки и фейерверки, один демонстрант попытался выхватить пистолет из кобуры полицейского, пишет газета. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 10 человек.
По оценкам властей, в митинге приняли участие около 35 000 человек. Он стал крупнейшей протестной акцией в стране с начала пандемии коронавируса, отмечает FT. При этом представители Австрийской партии свободы заявляли, что число участников было ближе к 100 000.
Многие выступавшие на акции были членами ультраправой Партии свободы, отмечает Bloomberg.
Они критиковали СМИ за неточное освещение ситуации с коронавирусом и протестов противников карантинных ограничений. В речах многих спикеров прослеживалась идея о том, что угроза коронавируса преувеличена, а пандемия в значительной степени является мифом, пишет агентство.
На некоторых участниках акции были желтые шестиконечные звезды с надписью «невакцинированный». Таким образом противники вакцинации приравнивают требование сделать прививку к ужасам нацизма, отмечает FT.
Протесты в Австрии спровоцировали объявленные властями новые меры по противодействию коронавирусу. В пятницу правительство страны объявило трехнедельный локдаун, который начнется в понедельник, и обязательную вакцинацию для всего взрослого населения. Австрия стала первой страной в Европе и пятой в мире, сделавшей прививки от COVID-19 обязательными, пишет FT.
Протесты против карантинных мер прошли и в других европейских странах. В голландском Роттердаме в субботу на улицы вышли сотни протестующих, писал Bloomberg. По данным FT, участники митингов бросали камни в полицейских и поджигали костры, после чего сотрудники правопорядка открыли огонь по демонстрантам. В результате пострадали как минимум семь человек, 20 человек были арестованы.