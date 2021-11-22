Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч
Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией.
В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер — полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.
В Бельгии акция за отмену антивирусных ограничений называлась «Вместе за свободу» | Источник:GETTY IMAGES
Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.
Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.
В Брюсселе в протестах приняли участие 35 тыс. человек | Источник:EPA
Кроме того, по новыми правилам, большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.
Национальные правительства по всей Европе борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.
В Гааге протестующие подожгли несколько велосипедов | Источник:GETTY IMAGES
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте.
Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ганс Клюге в эфире Би-би-си заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.
«Covid-19 снова стал основным фактором смертности в нашем регионе», — сказал он.
Столкновения в Гааге: в полицейского кидают камни из-за дымовой завесы | Источник:AFP
В субботу в Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а ОМОН разгонял демонстрантов собаками и дубинками.
По сообщениям полиции Гааги, пятеро охранников правопорядка пострадали в ходе столкновений. Одного увезли на «скорой» с повреждением колена.
В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города Ахмед Абуталеб назвал разгулом насилия. Пострадали семь человек, включая полицейских. Еще 20 были задержаны.
По меньшей мере трое демонстрантов были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит внутреннее расследование.
В Хорватии несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.
В Вене на улицы вышли десятки тысяч человек после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.
Если это произойдет, Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.
Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали «свободы» и призывали к сопротивлению.
На карибском острове Гуаделупе, заморской территории Франции, тоже бушуют протесты, начавшиеся из-за Covid-паспортов. Прошлой ночью вандалы ограбили или подожгли несколько десятков магазинов на острове.
По данным главы МВД Франции Жеральда Дармадена, некоторые участники беспорядков применяли боевые патроны.
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