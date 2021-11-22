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15:13 (мск), источник: Известия

В Казани из транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов

В Казани 22 ноября высадили из общественного транспорта почти 800 человек, у которых не было QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Об этом в понедельник сообщило МУП «Метроэлектротранс» в Telegram.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«На 11:30 из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава», — говорится в сообщении.

В метро также не обошлось без конфликтных ситуаций.

«…трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — добавили специалисты «Метроэлектротранса».

Утром 22 ноября сообщалось о высадке более 500 пассажиров без QR-кодов. В минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию.

«С 22 ноября 2021 года приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе)», — отметили в ведомстве.

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Их действия возобновят после поступления информации о получении QR-кода. Для возобновления действия карт необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

С понедельника, 22 ноября, в республике начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

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