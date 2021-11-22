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16:03 (мск), источник: © РИА Новости

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.

Новость
Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося

Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.

На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Помимо этого, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был компенсирован полностью.

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