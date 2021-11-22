На лодке через Ла-Манш: число доплывших до Британии мигрантов утроилось за год

Как объявило британское министерство внутренних дел, в субботу до берегов Англии добрались 886 человек, и таким образом общее число приплывших на лодках нелегальных иммигрантов в этом году составило уже 25700 человек. В прошлом году их было 8469.
11 ноября был установлен рекорд: 1185 прибывших морем за один день.
При этом в целом поток нелегалов — тех, кого обнаруживают власти — не растет, просто из-за брексита и пандемии мигранты и переправляющие их контрабандисты переключились с других способов проникновения в страну на опасную переправу через море в лодках.
По неполным официальным оценкам, в последние несколько недель при попытке переправиться из Франции в Британию погибли как минимум 10 человек.
Британия даже выделила Франции 63 млн евро на охрану морской границы, но пока это помогает лишь отчасти: по данным британского правительства, в этом году обе стороны остановили около 20 тысяч пытавшихся переправиться нелегалов.
Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что считает число нелегальных иммигрантов, которым удается покинуть французский берег, неприемлемым, и британское правительство намерено изменить закон об убежище так, чтобы у нелегалов было меньше надежд его получить.
«Довольно британской общественности смотреть, как люди погибают в Ла-Манше, тогда как банды обнаглевших преступников наживаются на их бедах», — сказал пресс-секретарь британского Хоум-офиса.
Вынужденная смена тактики
Хотя число нелегальных иммигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках, резко выросло, общее число ходатайствующих об убежище даже снизилось.
За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, их набралось чуть больше 31 тысячи, или на 4% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Обозреватель Би-би-си Марк Истон объясняет, что мигранты, судя по всему, просто сменили тактику.
Мигранты в порту Дандженесс на юге Англии. Если лодки перехвачены в британских водах, их доставляют в Британию | Источник:PA MEDIA
«Раньше мигранты пытались проникнуть в страну на самолетах или в грузовиках, но теперь комбинация факторов, в том числе усиление проверок на границе и ковид, сделали эти традиционные способы менее надежными. Так что теперь контрабандисты и отчаявшиеся мигранты переключились на лодки», — говорит Марк Истон.
Ударить законом
Правительство и парламент Великобритании планируют ужесточить наказания для организаторов нелегальной иммиграции — вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Кроме того, когда новая редакция «Закона о гражданстве и границах» будет принята, британские власти, решая, давать мигранту убежище или нет, будут в том числе учитывать способ, каким он попал в страну. Если человек проник в страну нелегально, шансов легализоваться у него будет меньше.
Однако после выхода Великобритании из ЕС вернуть мигранта в страну, из которой он прибыл, стало сложнее.
«Хоум-офис считает, что систему предоставления убежища надо реформировать так, чтобы тех, кто прибывает неразрешенными способами, можно было выслать назад. Но после брексита у Британии больше нет договоров ни с одной страной ЕС о возвращении иммигрантов. За весь этот год из 25 тысяч приплывших на лодках мигрантов Британия смогла выслать всего пятерых», — отмечает Марк Истон.
Большинство из тех, кто пересекает в лодках Ла-Манш, чтобы попасть в Британию, — граждане самых неблагополучных стран мира, таких как Йемен, Эритрея, Судан или Ирак.
Международное право дает беженцам возможность ходатайствовать об убежище в любом государстве, а не обязательно в первой безопасной стране, куда они попали, покинув родину. При этом подать ходатайство об убежище в Великобритании, находясь за ее пределами, очень сложно.
Цель — добраться до британских вод
Попасть в Британию морем удается не всем, но большинству. В субботу, когда британские власти перехватили на берегу или в своих водах 886 человек, французские пограничники остановили и вернули назад более 400 мигрантов.
Ла-Манш, пролив между континентом и Великобританией, делится на британские и французские территориальные воды и нейтральные воды между ними. Кроме того, для борьбы с нелегальной иммиграцией две страны поделили пролив примерно пополам на две зоны контроля. Если мигранты перехвачены в территориальных водах, их отправляют на соответствующий берег. Если же их обнаружили в нейтральных водах, британские и французские власти решают совместно, что с ними делать.
Внутри Евросоюза нелегальных мигрантов можно, по крайней мере теоретически, по закону ЕС, вернуть в первую страну союза, в которую они попали — если удастся выяснить, что это была за страна.
Великобритания, однако, выйдя из Евросоюза, потеряла эту возможность и пока не заключила ни с ЕС, ни с отдельными странами союза никаких новых договоров о возвращении иммигрантов.
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