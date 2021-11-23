РФ попросила суд в США не возобновлять процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа

Как следует из документов, опубликованных в базе американских судов, возобновить процесс в округе Колумбия попросили компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. В США истцы пытаются добиться взыскания с России многомиллиардной суммы.
«Приостановление производства остается уместным и полностью оправданным. Как ранее подчеркивал этот суд, дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах “может оказаться бесплодным занятием”, поскольку у истцов не останется “оснований для иска”, если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов», — говорится в ответе России на ходатайство.
Верховный суд Нидерландов, отмечается в документе, не принял окончательного решения. «Решение апелляционного суда Амстердама может быть позже снова обжаловано в Верховном суде», — указано в ответе.
Российская сторона не согласилась с некоторыми доводами истцов, назвав их истолкование процесса в Амстердаме «ошибочным». «Ссылка на апелляционный суд Амстердама показывает, что его выводы относительно “недостаточной завершенности процедур в Голландии по разрешению значимых для этого дела вопросов” до сих пор остаются верными», — говорится в документе.
Позиция адвоката истцов вывод подтверждает, указывает российская сторона.
Участники процесса должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, сказано в ответе.
Со своей стороны истцы в своем письме в суд указали, что «заявители в настоящее время рассматривает подходящие следующие шаги». «В то же время заявители возражают против любого дальнейшего приостановления и уважительно просит о возможности быть заслушанным до любого предстоящего решения суда», — заявили истцы.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить эту сумму.
В мае 2020 года стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пенни.
В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.