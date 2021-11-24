08:04 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Житель Пермского края сбил в Башкирии насмерть 38-летнюю женщину
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшей ночью на 23 ноября в Мишкинском районе на 119 км дороги погибла 38-летняя женщина.
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По информации ведомства, на нее наехал 49-летний житель Пермского района.
По имеющимся данным, мужчина за рулем «Опель Зафира» ехал со стороны Бирска в направлении Янаула, когда сбил пострадавшую. От полученных травм она скончалась сразу же на месте происшествия еще до приезда скорой.
В настоящий момент началось разбирательство случвшегося.