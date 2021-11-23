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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Рассказавший о 20 годах рабства ярославец получил паспорт РФ

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев вручил российский паспорт уроженцу Гаврилов-Ямского района Алексею Котову, который ранее записал видеообращение к родителям с просьбой освободить его из 20-летнего рабства в Казахстане.

«Сложно представить, что вам пришлось пережить. Все жители области за вас сильно переживали и следили за вашей историей. Мы приложим все силы, чтобы вы смогли пройти медицинскую реабилитацию и найти работу в Ярославской области. Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким», — приводит пресс-служба правительства Ярославской области слова господина Евраева.

Алексей Котов сейчас проходит комплексное медицинское обследование в Гаврилов-Ямской больнице. Позднее его направят на реабилитацию. На прошлой неделе управление криминальной полиции Карагандинской области возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы господина Котова после того, как в соцсетях появилось видео с его участием. На записи он представился уроженцем деревни Горе-Грязь Ярославской области и заявил, что 20 лет содержится в неволе.

Впоследствии полиция пришла к выводу, что ярославец трудился в крестьянском хозяйстве по собственной воле. 18 ноября Алексей Котов вернулся в Россию.

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Александр Тихонов, Ярославль

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