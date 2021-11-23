Рассказавший о 20 годах рабства ярославец получил паспорт РФ

«Сложно представить, что вам пришлось пережить. Все жители области за вас сильно переживали и следили за вашей историей. Мы приложим все силы, чтобы вы смогли пройти медицинскую реабилитацию и найти работу в Ярославской области. Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким», — приводит пресс-служба правительства Ярославской области слова господина Евраева.
Алексей Котов сейчас проходит комплексное медицинское обследование в Гаврилов-Ямской больнице. Позднее его направят на реабилитацию. На прошлой неделе управление криминальной полиции Карагандинской области возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы господина Котова после того, как в соцсетях появилось видео с его участием. На записи он представился уроженцем деревни Горе-Грязь Ярославской области и заявил, что 20 лет содержится в неволе.
Впоследствии полиция пришла к выводу, что ярославец трудился в крестьянском хозяйстве по собственной воле. 18 ноября Алексей Котов вернулся в Россию.
Александр Тихонов, Ярославль