Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 ноябряДень рождения Суворова, публикация книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия и другие события
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
13Проблемы окружающей среды в объективе
21:43 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новое обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах, предъявили новое обвинение по «экономическим делам». Об этом написал в Instagram его сын Антон Фургал.

Источник: РИА "Новости"

«Получил сообщение от адвоката Бестужевой Елены Николаевны. Делюсь со всеми вами новостями. В среду, 24 ноября с коллегами были в СИЗО у Сергея Ивановича. Так же пришел следователь и предъявил Сергею Ивановичу постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по экономическим делам», — сообщил сын экс-губернатора Хабаровского края.

По его словам, Фургал не согласен с выдвинутым обвинением и считает себя непричастным к инкриминируемым ему деяниям.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004—2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В Следственном комитете сообщали, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.

В конце октября Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фургала.

Виолетта Ханенева

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Адмирал Нахимов» вернется в строй. Почему его боятся в США
Стало известно о конфликте Павла Воли со зрителями
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь