Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новое обвинение

«Получил сообщение от адвоката Бестужевой Елены Николаевны. Делюсь со всеми вами новостями. В среду, 24 ноября с коллегами были в СИЗО у Сергея Ивановича. Так же пришел следователь и предъявил Сергею Ивановичу постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по экономическим делам», — сообщил сын экс-губернатора Хабаровского края.
По его словам, Фургал не согласен с выдвинутым обвинением и считает себя непричастным к инкриминируемым ему деяниям.
Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004—2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В Следственном комитете сообщали, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.
В конце октября Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фургала.