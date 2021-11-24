Арестован начальник известного военного полигона

Знакомые раскаявшегося офицера говорят, что полугодовое содержание под стражей стало для него «невыносимым» и он был готов назвать кого угодно ради свободы, которую и получил.
В среду 235-й гарнизонный военный суд Москвы освободил из-под стражи и перевел под домашний арест бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова. Об изменении меры пресечения ходатайствовали не адвокаты обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полковника, а разбирающийся с этим делом следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.
Адвокат офицера Евгений Вагин категорически отказался от комментариев, однако близкие к расследованию источники «Ъ» пояснили, что условием выхода обвиняемого из изолятора стали признание вины, раскаяние и заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках этой сделки Алексей Прудников, по данным «Ъ», дал показания о трех эпизодах взяток с участием генерала Кислова. Но для начала полковник признал, что в 2019 году разрешил проезд на территорию своей части водителям бензовозов ООО «Я-Автодизель» из Ямало-Ненецкого АО и позволил им выкачать мазутохранилище школы техников объемом 300 тонн (см. «Ъ» от 22 июня).
Операция была официально задекларирована как очистка особо охраняемого военного объекта, поэтому за мазут «Я-Автодизель» не платил, однако после его вывоза гендиректор фирмы-подрядчика, как следовало из показаний полковника, передал ему наличными 1 млн 900 тыс. руб. Эту сумму предприимчивый офицер, опять же по его словам, поделил со своим непосредственным начальником, командиром полигона Капустин Яр генерал-майором Олегом Кисловым. Подробности других эпизодов коррупции пока неизвестны.
На сотрудничество со следствием полковник Прудников, по данным источников «Ъ», пошел в ноябре и вскоре после этого командир Капустина Яра Кислов был задержан на полигоне и под конвоем доставлен из Астраханской области в Москву. Ему предъявили обвинение по той же ч. 6 ст. 290 УК РФ, а затем ГВСУ СКР обратилось в военный суд с ходатайством об аресте генерала. Однако суд удовлетворил его, как сказано в решении, лишь «частично».
Очевидно, он принял к сведению, что Олег Кислов прослужил в Минобороны, в основном в РВСН, более 30 лет, награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в мае этого года, на торжествах, посвященных 75-летию Капустина Яра, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил генералу знак отличия «Честь и слава» за «многолетнюю успешную службу и высокий профессионализм». С учетом состояния здоровья и прошлых заслуг обвиняемому разрешили на время следствия оставаться под домашним арестом с целым рядом запретов, в том числе в использовании интернета и средств связи.
Сослуживец и знакомый Олега Прудникова, попросивший не публиковать его данные, рассказал «Ъ», что речь идет не о мазуте марок М-40 и М-100, оцененном следствием в 2 млн 138 тыс. руб., а о так называемом нефтешламе — отходах, которые годами копились в военной школе, загрязняя ее территорию. По версии коллеги, полковника Прудникова уже штрафовали за нарушение экологических норм и даже пытались привлечь его к ответственности через суд. Знакомство военного с директором «Я-Автодизеля» Ренатом Яваевым, согласившимся утилизировать отходы, стало, как выразился собеседник «Ъ», подарком для них обоих. Первый бесплатно решал наболевшую экологическую проблему, а второй опять же задаром получал сырье для переработки и получения из него полноценного дизтоплива.
В 2019 году партнеры, по версии источника «Ъ», выполнили свои обязательства и расстались довольные друг другом, но два года спустя коммерсанта Яваева задержали сотрудники военной контрразведки по подозрению в мошенничестве.
Уголовное дело, напомним, изначально возбуждалось ГВСУ СКР по соответствующей ст. 159 УК РФ. Именно бизнесмен, как утверждает собеседник «Ъ», первым согласился на сотрудничество со следствием. Он заявил на допросе, что на самом деле не покупал мазут и не принимал его в дар, а получил топливо за взятку. Подозреваемый таким образом избежал уголовной ответственности как добровольно сообщивший о своем участии в коррупционном преступлении. Оказавшись в мае этого года в московском СИЗО № 5, полковник Прудников, по словам его сослуживца, полгода «держался» и не признавал вину, но в конце концов содержание под стражей и постоянное «психологическое давление» стали для него «невыносимыми».
Ренат Яваев, в свою очередь, рассказал «Ъ», что его «Я-Автодизель», хотя и зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, работает в разных регионах страны. «Выбираем направления по мере наших потребностей и финансовых возможностей», — пояснил он. Мазут из школы техников коммерсант выкачивал, заключив официальный договор и согласовав его «со всеми службами», а иначе, по его мнению, «на особо охраняемом объекте и быть не могло». Яваев отметил, что сам он, как «человек маленький», выполнил все, что от него требовалось: предоставил следствию документы по контракту и дал исчерпывающие показания. Теперь, по его словам, «пусть те, кто втянул нас в эту мутную историю, сами разбираются».
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