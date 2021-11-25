Более 40 человек остаются в аварийной шахте в Кузбассе

По данным на 10:50 мск, горноспасатели смогли установить местоположение пропавших и направляются к ним. Самостоятельно шахтеры не могут выйти на поверхность из-за сильного задымления и удаленности от поверхности.
Одновременно губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что число погибших возросло до шести. «В шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими», — сказано в его официальном канале в Telegram.
Уточняется, что в больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо — в тяжелом состоянии. 41 — легкой и средней тяжести.
«49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Алексея Шульгина. При этом в пресс-службе МЧС «РИА Новости» заявили, что «на поверхность выведено 237 человек, остаются в шахте 48».
Связи с горняками по прежнему нет. Источники «Интерфакса» ранее сообщали, что среди них есть погибшие. Первоначально была подтверждена гибель только одного человека. 45 человек пострадали.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека. Врио главы МЧС России Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по факту ЧП.
Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск) на глубине около 250 метров. Одной из предварительных причин называлось возгорание угольной пыли в вентиляции. Затем дым распространился по всей шахте.
Центр экстренной психологической помощи МЧС РФ открыл горячую линию в связи с происшествием. Ее телефон 8 (800) 775−17−17.
Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие в Беловском районе Кемеровской области. Входит в состав холдинга «СДС-Уголь». Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн тонн угля в год.