Число жертв на шахте в Кузбассе увеличилось до 11

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
По данным источника, причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет.
При этом в Ростехнадзоре сообщали, что в шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.
По данным МЧС России, было эвакуировано 236 горняков, всего в шахте находились 285 человек. Причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Отмечается, что в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров было доставлено по меньшей мере 43 пострадавших.