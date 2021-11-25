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13:15 (мск), источник: Газета.Ру

Число жертв на шахте в Кузбассе увеличилось до 11

Число погибших горняков на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Источник: Газета.Ру

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

По данным источника, причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет.

При этом в Ростехнадзоре сообщали, что в шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.

По данным МЧС России, было эвакуировано 236 горняков, всего в шахте находились 285 человек. Причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Отмечается, что в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров было доставлено по меньшей мере 43 пострадавших.

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