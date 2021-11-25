Рашкин: больше убийства лося обсуждали только убийство Кеннеди

Рашкин рассказал что в эфире пяти ведущих телеканалов теме его охоты было посвящено 4 часа 20 минут.
Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи в СМИ по поводу тех браконьеров, у которых ФСБ изъяло сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.
Он связал инцидент со своей политической деятельностью.
По словам депутата, организаторы заверили его, что охота открыта и что «разрешение на отстрел копытных имеется». «Сомнений в том, что есть разрешение на охоту, у меня не было. С организатором охоты я знаком лет 20−25», — сказал Рашкин.
После того, как я подстрелил лося, к сожалению, разрешения на его отстрел не оказалось. Еще раз повторяюсь, я не был организатором охоты и я не знал об отсутствии данного документа.
Ранее мандатная комиссия рекомендовала палате удовлетворить просьбу генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности. Краснов попросил разрешения палаты на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также на привлечение коммуниста к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По ст. 258 УК Рашкину грозит штраф в размере 0,5−1 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.