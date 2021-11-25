Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые нашли белок, который активирует сон Таким образом он помогает организму отдохнуть и восстановиться
Фоторепортажи
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Рашкин: больше убийства лося обсуждали только убийство Кеннеди

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся в охоте на лося без лицензии, выступил на заседании Госдумы по поводу лишения его неприкосновенности. По его мнению, инцидент был чрезмерно раздут в СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Рашкин рассказал что в эфире пяти ведущих телеканалов теме его охоты было посвящено 4 часа 20 минут.

Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи в СМИ по поводу тех браконьеров, у которых ФСБ изъяло сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.
Валерий Рашкин

Он связал инцидент со своей политической деятельностью.

По словам депутата, организаторы заверили его, что охота открыта и что «разрешение на отстрел копытных имеется». «Сомнений в том, что есть разрешение на охоту, у меня не было. С организатором охоты я знаком лет 20−25», — сказал Рашкин.

После того, как я подстрелил лося, к сожалению, разрешения на его отстрел не оказалось. Еще раз повторяюсь, я не был организатором охоты и я не знал об отсутствии данного документа.
Валерий Рашкин

Ранее мандатная комиссия рекомендовала палате удовлетворить просьбу генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности. Краснов попросил разрешения палаты на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также на привлечение коммуниста к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По ст. 258 УК Рашкину грозит штраф в размере 0,5−1 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

 Путин рассказал, как он нюхал порошок от COVID
Арестован начальник военного полигона Капустин Яр
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь