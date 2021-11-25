В аварийной шахте «Листвяжная» погибли трое горноспасателей

Ранее звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа.
25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии создан оперативный штаб. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в результате ЧП погибли 11 человек, еще 35 человек остаются под землей. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.
Официально о причинах ЧП не сообщалось. По данным источников ТАСС, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после которого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС региона организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.