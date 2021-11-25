Спасательная операция в кузбасской шахте остановлена до утра

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сказал господин Чуприян ТАСС. Спасатели поднимаются на поверхность. У МЧС нет данных, что в шахте произошел взрыв.
Во время операции пропали шесть спасателей. Найдены тела трех из них. «Защитный срок действия (дыхательного) аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сказал врио главы МЧС в ответ на вопрос, есть ли надежда, что среди оставшихся в шахте есть живые.
Под землей остаются 35 шахтеров. Число пострадавших увеличилось до 51, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Известно о гибели 11 шахтеров.
На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошло задымление на глубине 250 м. В Кузбассе объявлен траур.