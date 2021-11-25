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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Спасательная операция в кузбасской шахте остановлена до утра

МЧС приостановило спасательную операцию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Врио главы ведомства Александр Чуприян, прибывший на место происшествия, объяснил это ростом концентрации метана. В результате аварии 11 шахтеров и трое спасателей погибли, судьба еще 38 человек неизвестна.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сказал господин Чуприян ТАСС. Спасатели поднимаются на поверхность. У МЧС нет данных, что в шахте произошел взрыв.

Во время операции пропали шесть спасателей. Найдены тела трех из них. «Защитный срок действия (дыхательного) аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сказал врио главы МЧС в ответ на вопрос, есть ли надежда, что среди оставшихся в шахте есть живые.

Под землей остаются 35 шахтеров. Число пострадавших увеличилось до 51, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Известно о гибели 11 шахтеров.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошло задымление на глубине 250 м. В Кузбассе объявлен траур.

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